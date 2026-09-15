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Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Двама са ранени

двама загинаха тежка катастрофа сливен
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Двама души загинаха, а други двама са в болница след жестока верижна катастрофа този следобед. Инцидентът е блокирал напълно трафика по път ІІ-53.

Сигналът за трагедията е подаден на тел. 112 около 14.40 часа. По първоначална информация ударът е станал между три леки автомобила. Към мястото на сблъсъка незабавно са насочени патрули на полицията, линейки и екипи на пожарната.

Двама от пострадалите са транспортирани по спешност към ЦСМП - Сливен, като състоянието им тепърва ще се уточнява.

Заради тежкото произшествие временно е спряно движението на всички превозни средства в участъка между разклона за село Гергевец и пътен възел „Ямболска детелина” (подхода към път І-6).

Екипи на Пътна полиция са на терен и регулират потока от коли. Въведени са обходни маршрути – шофьорите се насочват по път І-6 и през самото село Гергевец. Причините за кървавия инцидент се разследват.

#Сливен #катастрофа #загинали #ранени

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