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Константин Папазов представи управленската си програма в битката за президент на Българската федерация по баскетбол

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Спорт
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Бившият национален селекционер обяви официално кандидатурата си за поста и постави работата с децата сред основните си приоритети

константин папазов представи управленската програма битката президент българската федерация баскетбол
Снимка: Startphoto.bg
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Константин Папазов официално представи кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол. Изборът за нов ръководител на централата ще се проведе на 5 октомври, когато трябва да бъде определен наследникът на оттеглящия се Георги Глушков.

Папазов разкри, че именно настоящият президент на федерацията го е насърчил да се включи в надпреварата. Бившият селекционер на мъжкия национален отбор подчерта, че би се отказал от намерението си, ако Глушков беше решил да се кандидатира за нов мандат.

"Кандидатирам се, защото бях поканен от Георги Глушков. Това беше чест за мен. Ако Глушков се беше кандидатирал до 10 септември, аз щях да се оттегля“, заяви Папазов при представянето на кандидатурата си.

Сред основните акценти в бъдещата му работа, ако получи доверието на баскетболните клубове, ще бъде развитието на подрастващите. Папазов посочи именно работата с децата като един от водещите си приоритети начело на федерацията.

Кандидатурата му получи публична подкрепа от две от разпознаваемите фигури в българския баскетбол – бившия национал Георги Младенов и бившия национален селекционер Петко Маринов. Двамата застанаха зад Папазов, но уточниха, че няма да бъдат част от неговия бъдещ екип.

Подкрепа за кандидатурата изрази и синът му Александър Папазов, който е старши треньор на БК Левски.

Така Константин Папазов официално се включва в битката за един от най-важните ръководни постове в българския баскетбол, а решението кой ще оглави федерацията ще бъде взето на 5 октомври.

#Българска федерация по баскетбол #Константин Папазов

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