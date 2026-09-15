Нова проверка в училище "Космос" ще извършат през септември от РИО, заяви просветният министър

Лицензът на училище „Космос“, свързано със случая "Петрохан - Околчица" може да бъде отнет, ако не са изпълнени предписанията и нормативните изисквания. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев пред журналисти в село Раковица.

Той посочи, че през този месец Регионалното управление на образованието ще извърши нова проверка в училището.

В момента се проверява дали са изпълнени предписанията, дадени след първата проверка. По думите на Вълчев са били констатирани съществени нередности в организацията на учебния процес и в квалификацията на учителите.

На училището е даден срок до края на септември за отстраняване на установените нарушения. Сега Регионалното управление на образованието ще извърши ново посещение, за да установи дали предписанията са изпълнени.

Министърът посочи, че по останалите въпроси трябва да се изчака приключването на прокурорската проверка и да се установи дали ще бъдат образувани производства за длъжностни престъпления и за изготвяне на документи с невярно съдържание.

„Там нещата вървят по план, както са го заложили още предишните министри на образованието“, каза той и добави, че трябва да се съобразят с темповете, с които работят следствието и съдебната система.

Министърът потвърди, че въпреки установените нарушения, училище „Космос“ е започнало новата учебна година. Той уточни, че проверката дали са изпълнени предписанията е ангажимент, поет и пред народните представители.

„Когато има нередности, констатирани, се правят предписания, дава се конкретен срок. Даден им е срок до края на септември да бъдат отстранени. И сега, с учебната година, ще бъде направена тази проверка, да се види дали предписанията са изпълнени или не“, каза министърът.

Той посочи, че трябва да се изчака и приключването на следствието, включително по случая с детето, загинало на „Околчица“.