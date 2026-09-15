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Ремонтът на покрива на Тревненската школа започва до дни, съобщи министърът на културата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Евтим Милошев откри учебната година в гимназията за приложни изкуства

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В Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ учебната година откри министърът на културата Евтим Милошев. Училището за втора поредна година посреща 15 септември без покрив, а министърът днес съобщи дългоочакваната новина, че ремонтът на покрива и третия етаж, които бяха унищожени след големия пожар през април 2025 г., започва до дни.

Евтим Милошев, министър на културата: „Днес съм тук, тук на място, знаково, като ангажимент, да подпиша като министър на културата договора, с който възлагам изпълнението на ремонта и възстановяването на покрива. Пак казвам, по отношение на сроковете, които са заложени в тази обществена поръчка, времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Но това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, особено в проектната фаза. И ако обстоятелствата, времето, Господ е с нас, може би на Нова година сагата с покрива на гимназията „Тревненската школа“ ще завърши.“

Президентът и премиерът също откриха учебната година в училища в страната.

Президентът Илияна Йотова откри учебната година в най-старото русенско училище „Христо Ботев“, където са учили някои от най-видните писатели и общественици. Тя напомни, че 15 септември е дата, която никога не се забравя.

Илияна Йотова, президент на България: „Знанието, образованието е факел, който трябва да запалиш. А вие - учители, преподаватели, носите точно тази искрица, за да запалите в душите на децата. Аз знам, че всеки един от вас, влизайки в това училище, има своята мечта. А когато съберем всички мечти на всички ученици, това е мечтата за България. Защото вие сте нашето бъдеще. Обичайте България. Обичайте я от цялото сърце и душа. Обичайте от човечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!“

Премиерът Румен Радев присъства на откриването на учебната година във видинското село Раковица, където отиде заедно с министъра на образованието.

Румен Радев, премиер на България: „Съкровен до сърцето на българския празник, той ни свърза с нашите предци, които са отделяли от залъка си децата имат бъдеще. Искам да пожелая на всички учители увереност, че са направили правилния избор да бъде учител, това е призвание, искам да се обърна към родители с благодарност, че подкрепяте българското училище и да поздравя всички ученици.“

#откриват учебна година #президент Илияна Йотова #Евтим Милошев #нова учебна година #Тревненска школа #Румен Радев

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