Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“

Сълзите и барутът от Балканската война, която освободи Горна Джумая, не останаха затворени в книгите и историята, а изградиха здравата основа на днешния любим Благоевград. Това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в събитията по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая (дн. Благоевград), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова беше част от официалното откриване на експозиция на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“. Историческата възстановка е по инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград.

Държавният глава припомни в словото си, че в далечната 1878 г. българите ликуват и броят първите свободни дни, а в Горна Джумая времето сякаш е спряло, защото градът остава в пределите на Османската империя.

„Само на няколко километра оттук, на моста на река Рилска, до село Бараково минава граничната бразда като зловещ белег, който разделя брат от сестра, деца от родители почти три десетилетия“, подчерта Йотова.

Президентът открои и ролята на Пейо Яворов, чиито думи „тежат като олово на тази земя“, и на всички смели и непримирими герои от Македоно-одринското движение. В Горна Джумая идват и клетите българи от Вардарска и Егейска Македония, които, прокудени от домовете си, срещат тук обич, топлота и подадена ръка, за да продължат напред, посочи държавният глава.

По думите на Илияна Йотова съвпадането на честванията по повод освобождението на Благоевград и посрещането на тленните останки на цар Самуил в България ни задължава още повече да бъде единни като общество.

Снимки: Прессекретариат на държавния глава