Премиерът Румен Радев: Да бъдеш учител не е само професия, а свято призвание

Премиерът Румен Радев присъства на откриването на учебната година във видинското село Раковица, където отиде заедно с министъра на образованието.

Румен Радев, премиер на България: „Съкровен до сърцето на българския празник, той ни свърза с нашите предци, които са отделяли от залъка си децата имат бъдеще. Искам да пожелая на всички учители увереност, че са направили правилния избор да бъде учител, това е призвание, искам да се обърна към родители с благодарност, че подкрепяте българското училище и да поздравя всички ученици.“