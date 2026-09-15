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Премиерът Румен Радев: Да бъдеш учител не е само професия, а свято призвание

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Министър-председателят откри учебната година във видинското село Раковица

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Премиерът Румен Радев присъства на откриването на учебната година във видинското село Раковица, където отиде заедно с министъра на образованието.

Румен Радев, премиер на България: „Съкровен до сърцето на българския празник, той ни свърза с нашите предци, които са отделяли от залъка си децата имат бъдеще. Искам да пожелая на всички учители увереност, че са направили правилния избор да бъде учител, това е призвание, искам да се обърна към родители с благодарност, че подкрепяте българското училище и да поздравя всички ученици.“

Снимки: Румен Радев, Фейсбук

#премиерът Румен Радев #село Раковица #първи учебен ден

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