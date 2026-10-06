Какво е състоянието на пострадалите при инцидента в български води, при който дронове поразиха два кораба?

Във Военномедицинската академия във Варна се очаква да пристигнат пострадалите моряци при инцидента с двата кораба, атакувани с дронове в Черно море. Все още няма официална информация дали има опасност за живота им.

По неофициална информация един от всички 18 моряци от екипажа на моторния кораб „Айбъл“ е спасен. Един от тях е със сериозни изгаряния.

Друг от моряците от екипажа е с травма на главата. Останалите са с по-леки травми.

След като са били евакуирани от моторния кораб, те са прехвърлени на пътнически кораб, който плава под български флаг. Качени са на борда на катер на Военноморските сили и на кораб на "Гранична полиция", с които ще бъдат транспортирани до Варна.

Очаква се около обяд моряците да пристигнат в морския град и малко по-късно най-сериозно пострадалият моряк да бъде хоспитализиран във Военната болница във Варна.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.