Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670 евро догодина

Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващият бюджет. Фокусът ще бъде върху увеличение на парите за подпомагане на децата и родителите. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в столичното 35-о училище.

По думите му, минималната работна заплата за догодина ще бъде по близка до горната граница от 670 евро. Бюджетът ще готов до 15 октомври като правителството ще се стреми да влезе в Маастрихските критерии и дефицитът да е до 3%.

"Целият бюджетен процес в момента тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на европейската комисия общата рамка и общите параметри по бюджета за 2027 година. Знаете, бюджетният дефицит за следващата година беше заложен на 3,8%, правим всичко възможно да го намалим и да влезем в критериите от Маастрихт, обясни Донев.

По думите му, е възможно обаче голяма част от разходите за тази година, да се прехвърлят за следващата.

"Имахме ненормален бюджетен процес, бюджетът беше приет на 31 юли, това означава че целият бюджетен цикъл е изместен с половин година напред. Всичко като разчети, разходи и особено от капиталовата програма се измества през четвъртото тримесечие на тази година", каза финансовият министър и добави: "Приоритет ни е колкото можем повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общините да реализират капиталовата програма през тази година, това означава че това ще се прехвърли за следващата година, което не е добре."

Предстои изтегляне на още дълг до края на годината обясни финансовият министър. Той допълни, че в момента финансовото и социално министерство разработват социален пакет, с който да подпомогнат семействата и децата.

"С министър Ефремова работим да предложим през бюджета финансов пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството. Минималната работна заплата е в този пакет, увеличението на пенсиите по швейцарското правило също е в този пакет. Ще видите, че няма област, която да няма промяна на параметрите", обеща Донев.

В момента са дадени указания на разпоредителите с бюджетни средства за подготовката на бъдещия бюджет.