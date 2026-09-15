Данъчни проверки на търговците на цветя

НАП проверяват търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88. Установените нарушения са 42.

Нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при три от тях търговците не са разполагали с фискално устройство.

Санкциите са неиздаване на касова бележка може да достигне 20 хиляди евро при повторно нарушение.

Страхил Дончев, началник отдел в гл. дирекция "Фискален контрол", НАП: "Само на територията на София-град са извършени 33 проверки, като са установени 19 нарушения, 8 от тях са за неиздаване на касови бележки. Традиционно в днешния ден проверките на цветя е най-масова в тези търговски обекти. Има ръст на нарушенията, но това подлежи на анализ. Проверките все още не са приключили, все още имаме колеги, които извършват проверки в търговските обекти."

снимки: БТА