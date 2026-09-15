Шестокласник от Долно Дряново със златен медал от състезание в Оксфорд

Шестокласникът Арда Паша от Долно Дряново започна новата учебна година със златен медал от престижно езиково състезание в Оксфорд. Той е сред осемте деца от малки населени места в Благоевградска област, завоювали призови места в конкуренция с ученици от 60 държави.

Арда Паша: „В Оксфорд намерих много приятели. Беше много забавно, университетът беше много хубав и това е един от най-хубавите ми спомени.“

Лятната ваканция за него е преминала основно в подготовка, но е имало време и за почивка. Любимият му предмет е английският език, а за новата учебна година си пожелава здраве и още знания.

„Мечтая да съм жив и здрав, да надграждам своите знания и да продължавам все така напред“, сподели шестокласникът.

Според майка му Йълдъз ролята на семейството за успеха на едно дете е изключително важна. Тя признава, че Арда, като всяко дете, би прекарвал много време с телефона, ако няма граници и подкрепа.

Йълдъз Паша, майка на Арда: „Шампион не се става за един ден. Става се бавно, с постоянство и много труд. Не знам каква е точната формула за успеха, но като родители се стараем да го подкрепяме и да го възпитаме така, че да стане добър и стойностен човек.“

Учителите на Арда също определят постоянството и любознателността като ключови за успехите му.

„Арда е изключително любознателно и старателно дете. Когато срещне трудност, не се отказва, а е готов да опита още един път. Смятам, че точно тези качества са сред причините за успеха му“, коментира неговата учителка.

Първият му учител – господин Арнудов, разказва, че още от първи клас Арда проявява силен интерес към английския език и се отличава с внимание и постоянство. Учителите подчертават и важността на ограничаването на времето пред телефона.

„Ако едно дете трябва да избира между игрите на телефона и ученето, по-лесното е да избере телефона. Затова до четвърти клас не разрешаваме на децата да носят телефони. Знам, че телефонът ги разсейва и пречи на вниманието им“, обясни Арнудов.

За Арда новата учебна година започва с желание за още знания и нови успехи, а златният медал от Оксфорд остава доказателство, че големите постижения са възможни и за децата от малките населени места.

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