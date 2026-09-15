Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при трагедията в Петрохан и Околчица

Журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов коментира в „Денят започва“ резултатите от разследването на трагичните събития в района на Петрохан и Околчица. По думите му основните хипотези на разследващите институции са свързани със загубата на обществено-политическа подкрепа за Ивайло Калушев, намаляването на даренията към организациите му и опасността той да бъде разследван за сексуални посегателства над малолетни.

Борисов посочи, че през сметките на Калушев и свързани с него фондации са преминали около 4 млн. лева, като все още не е изяснен периодът, за който се отнася сумата.

Кирил Борисов, журналист, вестник „24 часа“: „Те са имали големи разходи, освен тази дейност, с която са легендирали съществуването си в планината – за охрана на защитените територии. Скъп кемпер, моторни шейни, екскурзии в чужбина за някои от децата. Имали са сериозни разходи, пък и тази голяма хижа изисква поддръжка. На пресконференцията стана дума за около 4 милиона, които са минали през сметките на тях като физически лица и на фондациите, в които са участвали. Не стана ясно за какъв период, но все пак е крупна сума.“

Според журналиста обаче самото наличие на тези финансови потоци не означава автоматично, че е извършено престъпление. Той подчерта, че Калушев не е имал стандартна трудова дейност и се е издържал от дарения.

„Лидерът, гуруто на тази група, Ивайло Калушев, няма един ден да трудов стаж. Издържал се е изцяло с пари от дарители или родители на деца, които е спасявал от нашата социална среда, защото не му е харесвала. Така че тези пари със сигурност са използвани за тяхната дейност и за удобството и съществуването им.“

Борисов коментира и идеологическите и религиозните елементи в общността около Калушев. По думите му разследващите разглеждат учението като част от начина, по който лидерът е упражнявал контрол върху последователите си.

Кирил Борисов, журналист, вестник „24 часа“: „Идеологическо-религиозните елементи са използвани, според хипотезите, като легенда за удовлетворяване на страстите на гуруто, който е зомбирал своите последователи и техните близки. Проповядвали са някаква смесица между будизъм, шаманизъм, идеите на автора Карлос Кастанеда, включвали са някакви собствени елементи в учението – как да получиш просветление, как да се спасиш от този лош свят.“

По думите му религиозната дейност, както и обяснението за охрана на защитени територии, са служели за прикритие на вътрешния живот на групата. Журналистът обясни и защо част от роднините на загиналите продължават да не вярват на версията на разследващите.

„Те също са виктимизирани. Нормално е майката на Ивайло Калушев да не приема версията на разследващите. Също така майката на Николай Златков е една от най-активните в социалните мрежи и в комуникацията с институциите.“

Според Борисов за близките е изключително трудно да приемат версията, че човекът, на когото са поверили децата си, може да е отговорен за смъртта им.

Кирил Борисов, журналист, вестник „24 часа“: „Ако се поставя на мястото на Ралица Сенова, която е дала за отглеждане сина си, който е бил на 11 - 12 години, на Калушев, и се оказва по-късно, както твърдят те, че има данни за недобри сексуални практики, например, че той го е застрелял - човекът, на когото тя го е поверила – тази жена би се чувствала много виновна, ако приеме версията.“

По думите му именно това обяснява търсенето на алтернативни версии за случилото се. Кирил Борисов категорично отхвърли твърденията за присъствие на външни лица в района на хижата, като се позова на данните от разследването.

Кирил Борисов, журналист, вестник „24 часа“: „Напълно доказано. То беше ясно от самото начало. Черни джипове може да е имало, да са минавали покрай хижата, както и АТВ-та. Хората са намерени, разпитани в самия периметър на хижата. Не е прониквано, няма чуждо присъствие, няма проекти, които да не са произведени от оръжието, с което те са се убили. ДНК-то по всички пистолети и пушки е само на хората, които са обитавали хижата. Няма едно доказателство, че има някаква външна намеса.“

Журналистът определи като изключително малко вероятна версията за мащабна конспирация, при която множество институции и експерти да прикриват убийства.

„Пък и аз не знам как си го представят хората, които вярват в тази версия. Ще са имали шест души да бъдат убити. И толкова много служби, толкова много разследващи, експерти да покрият цялото това нещо и да го изкарат, че е самоубийство. Три убийства и три самоубийства. Това е огромна конспирация. Това може да се роди в мозъка само на крайно отчаяни хора или такива, които са склонни да вярват в конспирации.“

Борисов смята, че решението на разследващите институции да представят публично част от събраните данни е свързано с огромния обществен интерес към случая.

Кирил Борисов, журналист, вестник „24 часа“: „Този случай разбуди общественото мнение още когато се случи около 2 февруари. Поляризира обществото, започна да се използва политически. Такова нещо в България не се е случвало. Шест трупа, сектантско самоубийство – по света го има, тук не се беше случило. И на хората им беше трудно да повярват. Разделиха се.“

По думите му разследващите са имали два възможни подхода – да запазят пълно мълчание до приключването на разследването или да информират обществото за достигнатите към момента изводи.

„Единият вариант, както се прави в такива случаи – има досъдебно производство, има тайна на разследването, нищо не се казва, нищо не се изнася. Така е в много случаи. Другият вариант беше да задоволят обществения глад за информация и да кажат какво според тях се е случило до момента. Те не са казвали категорично, но според всички данни и доказателства това е версията.“

Журналистът коментира и твърденията, че брифингът на разследващите институции може да бъде използван в предизборната кампания. Борисов определи като „изключително грозно“ използването на криминалния случай за политически цели.

„Използването на тези два случая – с помилването на Огнян Асенов и случая с Петрохан – за политически цели е изключително грозно. Има за цел да манипулира хората преди президентските избори. А те нямат нищо общо. Нито едните, нито другите.“

Той посочи, че според него политическите сили допускат грешка, когато използват трагедията за предизборни послания. В края на разговора Борисов разказа и за информацията за опит да бъде привлечен нов член към групата около Калушев.

Кирил Борисов, журналист, вестник „24 часа“: „Ивайло Калушев искал постоянно да има свежа кръв в групата му за различни цели – дали за негови, или за хора, които са около него. И се случва така, че поредният привлечен член става инцидентен родител. Научава има тежки разговори.“

Според журналиста именно в дните преди трагедията ситуацията около Калушев е станала особено напрегната.

„Точно в деня преди да се случи пожарът и кемперът да отива към Околчица, е имало реална опасност този човек накрая да бъде разобличен, наистина разследван. Защото досега му се е разминавало много пъти. Този път нещата са излезли извън неговия контрол.“

По думите му в самата група вече е имало напрежение, което допълнително усложнило ситуацията.

„Освен това е имало вече търкания вътре в самата група. И се случва това. И на хората им е много трудно да приемат как така шест души изведнъж ще се окажат мъртви на две места. Всички данни и доказателства до този момент сочат, че точно това се е случило.“

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