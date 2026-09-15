След три години ремонт: Хуманитарната гимназия в Пловдив посреща учениците в обновената си сграда

Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив посреща първия учебен ден от три години насам в своята историческа сграда. Тя е недвижима културна ценност с национално значение и в нея се помещават две училища – гимназията и основно училище "Княз Александър I". Ремонтът на сградата продължи три години, като през този период учениците се обучаваха в различни училища на територията на общината.

След продължителния ремонт Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" е готова да открие новата учебна година в сградата, която е изключителна културна ценност с национално значение. Ремонтът започна преди три години и заради него учениците от двете училища бяха разпределени в различни учебни сгради. Продължителният процес предизвика напрежение сред част от родителите, които трябваше да организират обучението на децата си в различни училища в Пловдив.

По време на ремонта дейностите бяха отлагани неколкократно заради спецификата на сградата и необходимостта от подмяна на конструктивни елементи на различни етапи. Стойността на ремонта е 13 млн. лева. Въпреки че сградата ще отвори врати за учениците, по нея все още има довършителни дейности. Церемониалната зала не е напълно завършена, а по други части от ремонта също предстои работа.

Очакванията на общинските власти са двете училища да започнат нормално учебния процес, въпреки че ремонтните дейности ще продължат и след началото на учебната година. Обектът разполага с Акт 15, което означава, че предстои предаването му от изпълнителя на възложителя. Паралелно с това ще продължат и част от довършителните работи.

Ремонтът беше следен внимателно не само от родителите и ръководствата на двете училища, но и от общественици и представители на политически партии. През различните етапи бяха подавани и сигнали за начина, по който се изпълняват дейностите.

Сред последните поводи за дискусия беше снимка на класна стая, на която се виждат тесни пространства и малко разстояние между чиновете. Това породи въпроси дали изображението действително показва помещение от обновената сграда и как изглеждат класните стаи след ремонта.

Официалното откриване на учебната година е насрочено за 9.30 часа. Очаква се първият звънец да бъде ударен от кмета на Пловдив Костадин Димитров. Гимназията е първото училище в света, което носи името на Светите братя Кирил и Методий.

Предстои да стане ясно и как изглеждат обновените класни стаи и дали те отговарят на очакванията на родители и ученици за просторни, удобни и подходящи за учебния процес помещения.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов