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Достъп до гориво, освободено от данък: Тръмп разреши всеки да купува "червен дизел"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Достъп до гориво, освободено от данък: Тръмп разреши всеки да купува "червен дизел"
Снимка: БТА
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Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която разрешава на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено от данъци.

На митинг в Небраска, той заяви, че с решението му ще бъдат спестени милиони долари и ще бъдат намалени цените на стоките. Тръмп призна, че не знае точно какво означава "червен дизел". По състав той е същият като обикновения, но е оцветен в червено, за да се отличава, че е предназначен за използване извън пътя - предимно за трактори или промишлени стоки.

Цените на дизеловото гориво скочиха рязко в Съединените щати през последните месеци. Преди войната в Иран, един галон се продаваше за 3,76 долара. А през септември достигна рекордните 6,53 долара за галон.

#червено гориво #Доналд Тръмп #цени #горива

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