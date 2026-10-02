Предвиждат нови мерки за хората и бизнеса заради високите цени на горивата и растящата инфлация

Нови мерки за потребителите и бизнеса заради повишаващите се цени на горивата и растящата инфлация ще има догодина. Това обяви вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев, който присъства на конференция по случай 20 години на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. В нея влизат най-големите предприятия от тежката индустрия у нас, които отново поставиха на преден план проблемите пред сектора.

Българската индустрия вече губи предприятия заради липсата на конкурентоспособност.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Ние имаме най-ниските цени на горивата, за жалост това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Международната енергийна агенция обяви настоящата ситуация като най-дълбоката криза в историята на енергетиката. Така че ние сме длъжни да активираме всяка форма на подкрепа на индустрията."

В момента бизнесът получава компенсация заради високите цени на електроенергията, но е длъжен половината от спестените пари да влага в зелена икономика.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Правителството ще бъде готово с нов набор от мерки, като цяло нямаме много потенциални ходове, виждаме и сме обследвали всички световни тенденции."

В момента индустрията е вторият по големина потребител на електроенергия в България. Тя държи 23% от вътрешното потребление на ток и 50% от стопанското на природен газ. Страната е преизпълнила целта за намаление на въглеродния диоксид с 50% до 2030 година.

Костадин Стаменов, председател на БФИЕК: "Разбира се, не само с инвестиции и модернизация и по-беземисионни производства, но и с цената на затворени предприятия."



Кирил Домусчиев, председател на КРИБ: "Няма нищо идеално в правенето на бизнес и без подкрепата на държавата, без подкрепата на европейските институции енергоинтензивната индустрия на България и на Европа не би била конкурентоспособна."

За да станат обаче още по-зелени компаниите, трябва да инвестират на 4,8 млрд. евро до 2050 година. Именно заради това те са написали и пътна карта, която символично връчиха на правителството.

Николай Вълканов, председател на УС и на Българска минно-геоложка камара: "Само с компенсации няма да стане, нашите залежи не само в България и Европа са с хоризонт 35-а, 40-а година, тоест след 15 или 20 години няма да имаме полезни изкопаеми, ние ще останем само преработватели."

Като пример на големи проекти, които досега са срещнали разбирането на правителството Вълканов посочи сондажите за вода под Плевен, прехвърлянето на водите на Места към каскадата "Въча" и възстановяването на уранодобива.

Радан Кънев, евродепутат: "Всяка една критична стока, всеки един критичен ресурс в момента са опити за манипулизация, всяка една търговия е субсидирана, всяка една международна сделка се сблъсква с нови бариери и по всичко личи, че в Европа сме далеч най-слабо подготвени за такъв свят."

Снимки: БГНЕС

Евродепутатът и член на комисията по околна среда и водите призова компаниите и правителството към действия при подготовката на европейското законодателство.