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Илия Груев: Ако искаш да бъдеш лидер, трябва да поемеш отговорност и да покажеш хъс за България

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Спорт
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Националът призова "лъвовете“ да бъдат по-компактни и да демонстрират промяна още срещу Исландия след разочароващите резултати в последните мачове

илия груев искаш бъдеш лидер поемеш отговорност покажеш хъс българия
Снимка: Startphoto.bg
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Полузащитникът на българския национален отбор Илия Груев призова за повече отговорност, воля и характер преди гостуването на Исландия. Халфът призна, че ситуацията около представителния тим не е добра, но вярва, че още в предстоящия двубой трябва да се види промяна в представянето на "лъвовете“.

България гостува в Рейкявик след двубоите с Люксембург и Естония през миналата седмица, а Груев разкри, че футболистите вече са получили ясни указания от новия треньорски щаб.

"Ситуацията не е добра, но утре имаме нов шанс и имаме ясни указания от новия треньорски щаб. Надявам се това да се види утре“, заяви Груев на пресконференцията преди срещата.

Националът не скри разочарованието си от липсата на постоянство в представянето на България през последните години. Според него тимът е имал отделни силни периоди при Младен Кръстаич и Илиан Илиев, но така и не е успял да задържи доброто ниво за по-продължителен период.

"Последните години нещата не вървят както ние си представяхме. Имахме тук-таме добри резултати в началото на Кръстаич и Илиан Илиев, но не можем да го задържим за по-дълъг период“, коментира полузащитникът.

Именно затова Груев постави акцент върху колективното представяне. Според него националите трябва да бъдат значително по-компактни и да покажат на терена, че функционират като истински отбор.

"Трябва да покажем, че сме отбор и да играем по-компактно, за да вземем резултати и да тръгнем напред“, категоричен беше той.

Груев не смята, че основният проблем на България е психологически. По думите му една от големите трудности е отборът да поддържа необходимото ниво, когато трябва да изиграе няколко срещи в кратък период.

"Според мен няма психологически проблем, но просто сме на едно ниво, в което не можем да играем на добро ниво през няколко дни. Опитваме се да сме позитивни, защото няма друг път в момента и се надявам вече да се видят резултатите, защото последните години показаха, че сме повече надолу“, добави националът.

В края Груев отправи и силно послание за отговорността на водещите футболисти в състава. Според него лидерството не се изразява само в думи, а трябва да бъде показано с поведението на терена и отношението към националната фланелка.

"Човек, ако иска да бъде лидер, трябва да поема отговорност и да покаже воля и хъс да играе за България“, завърши Илия Груев.

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