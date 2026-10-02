Левски изчисти всички задължения към НАП три месеца предсрочно

Левски официално погаси всички свои задължения към Националната агенция за приходите, съобщиха от клуба. "Сините“ са изпълнили изцяло ангажиментите си по споразумението с НАП три месеца преди предвидения срок, като последното плащане е извършено на 1 октомври 2026 година.

Споразумението между Левски и приходната агенция беше сключено на 28 декември 2023 година, като по него бяха разсрочени публични задължения в общ размер на 7 589 443,63 лева (3 880 420,91 евро).

От тази сума 3 639 978,43 лева представляваха главница, а останалите 3 949 465,20 лева бяха натрупани лихви.

Левски успя да погаси предсрочно цялата главница още през април 2024 година, след което продължи да изплаща лихвите на месечни вноски в размер на 220 000 лева (112 484,21 евро).

От клуба посочват, че финансовата дисциплина през последните няколко години, както и успешното представяне на първия отбор в турнирите на УЕФА, са позволили оставащото задължение да бъде изплатено предсрочно.

Съществен принос за изчистването на дълговете имат и привържениците на Левски. От „Герена“ подчертават финансовата подкрепа на феновете чрез директни дарения, маркетинговите инициативи на клуба, членските и абонаментните кампании, както и приходите от многократно разпродадените трибуни.

Погасяването на задълженията към държавата беше сред основните финансови приоритети на Левски през последните години. От клуба подчертават, че през целия период на действие на споразумението изпълнението му не е било поставяно под съмнение.

"Въпреки че в началото задачата изглеждаше изключително предизвикателна, днес можем да заявим с удовлетворение и гордост, че положените усилия са напълно оправдани“, написаха от Левски.

Така клубът затваря една от най-важните страници от процеса по финансовото си стабилизиране, след като изчисти изцяло разсрочените си публични задължения към НАП.



