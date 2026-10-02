Лошо време посрещна националите в Рейкявик

Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещнаха българските футболисти на летището в Рейкявик, Исландия, след полет, продължил 4 часа и 50 минути от София.

Веднага след кацането отборът на Атанас Рибарски се отправи към Гранд-Хотел "Рейкявик", където ще бъде на лагер в следващите три дни.

Утре от 19.00 часа българско време е третият двубой от група С/4 на Лигата на нациите на УЕФА между Исландия и България, като "лъвовете" ще бъдат водени за първи път от Рибарски, който пое спешно състава след оставката на Александър Димитров.

Задачата пред отбора е са спечели групата си, но за момента е само с точка от два мача след равенството с Естония на 29 септември в Пловдив и домакинската загуба от Люксембург три дни по-рано на старта на кампанията.

След гостуването на Исландия следва визита на Люксембург на 6 октомври.