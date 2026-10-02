Португалската футболна федерация работи за помирение с Роналдо

Португалската футболна федерация работи за сключване на помирение с Кристиано Роналдо, който напусна националния отбор на Португалия, съобщава Marca.

Централата не иска отношенията ѝ с 41-годишния играч „да приключат толкова рязко и тъжно“. Отбелязва се, че следващата седмица, със съгласието на Роналдо, федерацията ще се опита да съгласува позициите на всички страни, включително на селекционера. Ръководителите се надяват, че ситуацията може да бъде разрешена, отношенията ще се върнат към приятелски нива и че Роналдо няма да се оттегли от националния отбор на фона на последните събития.

Футболистът на Ал-Насър напусна лагера на националния отбор на Португалия, след като обяви, че няма да играе срещу Дания (4:2) в Лигата на нациите в третия кръг. Преди това нападателят прекара целия мач на пейката срещу Норвегия (2:1). В същото време старши треньорът на Португалия, Жорже Жезус, заяви, че няма конфликт с играча.