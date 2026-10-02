Футболисти и мениджъри на Сити обмислят евентуални искове срещу клуба

Футболистите на Манчестър Сити и техните представители са се свързали с адвокати относно потенциални искове срещу клуба, съобщава Скай Спортс в петък.

Миналата седмица се появиха информации, че "небесносините" са признати за виновни по всички обвинения, с изключение на едно, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига. През февруари 2023 година Висшата лига обвини Сити в 115 различни нарушения на финансовите правила между 2009 и 2018 година.

Във вторник от Висшата английска лига обявиха, че клубът е признат за виновен по абсолютно всички обвинения.

Футболистите и техните агенти са загрижени за съдбата си и за евентуалните бонуси, които може да не бъдат изплатени поради потенциалните последици от нарушенията на клуба. Бонусите са за спечелване на титлата във Висшата лига или класиране за Шампионската лига.