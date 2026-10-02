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Франция приема Италия на "Стад дьо Франс" в интригуващ сблъсък в Лигата на нациите

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Спорт
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Срещата е днес от 21:45 часа.

Снимка: БГНЕС
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Франция приема Италия в суперсблъсък от третия кръг в Група 1 на Лига A от турнира Лига на нациите. Срещата на стадион "Стад дьо Франс" е днес от 21:45 часа и ще противопостави Зинедин Зидан и Роберто Манчини един срещу друг.

"Петлите" водят в групата с шест точки след две победи над Турция и Белгия с по 1:0 като гости. Килиан Мбапе реши първия мач, но се контузи, а в Брюксел Майкъл Олисе донесе успеха в 88-та минута въпреки деветте промени в състава.

За Зидан срещата с Италия носи особен заряд, след като прекара пет години в Ювентус и приключи кариерата си именно срещу "адзурите" при загубения финал на Мондиал 2006.

Вторият престой на Роберто Манчини начело на Италия започна със загуба от Белгия с 0:2, последвана от убедително 4:1 над Турция. Алесандро Бастони, Давиде Фратези и дебютантът Майкъл Кайоде вкараха до 27-та минута, а Пио Еспозито добави четвъртото попадение и вече има шест гола в 11 мача за националния отбор.

При четири срещи за 11 дни и двамата селекционери трябва да мислят за ротации. Франция е без Мбапе, Ибрахима Конате и Уилям Салиба, а Усман Дембеле може да поведе атаката вместо Естебан Льопол. Италия загуби контузения Джакомо Распадори, а при неповикания Матео Ретеги за местата в нападение ще спорят братята Еспозито, Мойс Кийн и Джанлука Скамака.

Последните четири преки сблъсъка неизменно завършват 3:1, като Франция спечели три от тях. В предишното издание на Лигата на нациите обаче двата отбора си размениха победи като гости – Италия спечели в Париж, а Франция в Милано.

В другата среща от групата Белгия посреща Турция. "Червените дяволи" започнаха надпреварата с 2:0 при визитата си на Италия. Последва обаче домакинско 0:1 от Франция. Все пак за последните си 21 мача белгийците имат само още една загуба, дошла от Испания на световното. Последната им домакинска загуба пък пак бе от Франция при предходното издание на Лига на нациите преди две години.

Турция не можа да блесне на световното, не го прави и сега в Лигата на нациите. Загуби първите си два мача, които бяха у дома. Липсата на ефективност за пореден път беше факт. Първо падна от Франция с 0:1, а после и от Италия с 1:4. Ако продължава така, Винченцо Монтела може и скоро да се раздели с поста си. Турция сега ще опита да избегне трета поредна загуба, което не се е случвало от пет години насам.

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