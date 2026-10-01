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Германия надви Сърбия и донесе първа победа на Юрген Клоп начело на Бундестима

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 05:30 мин.
Спорт
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Том Бишоф и Флориан Вирц донесоха успеха с 2:0 в Мюнхен, а петима футболисти записаха дебют с националната фланелка

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Германия записа първата си победа под ръководството на Юрген Клоп, след като надигра Сърбия с 2:0 в двубой от Лигата на нациите в Мюнхен. Том Бишоф откри резултата в края на първото полувреме, а след почивката Флориан Вирц оформи крайния резултат. Бундестимът стигна заслужено до трите точки, след като създаде значително повече положения и почти не позволи на съперника да застраши вратата му.

Клоп предприе сериозни промени и пусна изцяло нов стартов състав спрямо предишния двубой с Гърция. Йонас Урбиг и Дери Шерхант направиха дебютите си за националния отбор, а домакините започнаха срещата агресивно и бързо притиснаха Сърбия в собствената ѝ половина.

Още в осмата минута Александър Павлович беше близо до откриващо попадение. Халфът засече топката от границата на наказателното поле, но ударът му премина на сантиметри от десния страничен стълб. Малко по-късно Ник Волтемаде също получи възможност, а германският натиск продължи.

Флориан Вирц постепенно започна да дирижира атаките на домакините. В 18-ата минута той изведе Серж Гнабри отдясно в наказателното поле, но диагоналният удар на нападателя премина покрай вратата. Том Бишоф също опита късмета си от дистанция, докато Сърбия трудно успяваше дори да изнесе топката извън своята половина.

Най-чистата възможност до този момент се откри пред Гнабри в 30-ата минута. След комбинация между Вирц и Волтемаде той се озова очи в очи с Джордже Петрович, но сръбският вратар спаси с крак.

Само две минути по-късно Сърбия можеше да накаже пропуските на домакините. Филип Костич беше изведен в дълбочина и напредна към наказателното поле, след което насочи топката към далечната греда. Там Коста Неделькович се размина на съвсем малко с подаването и германците оцеляха.

В 35-ата минута Петрович отново трябваше да се намесва след удар с глава на Вирц, но четири минути по-късно натискът на Германия най-после даде резултат.

Вирц демонстрира отлична техника в наказателното поле и от около осем метра насочи топката в левия страничен стълб. Тя се върна право към Том Бишоф, който от непосредствена близост я изпрати под напречната греда за 1:0 в 39-ата минута.

Бишоф можеше да отбележи още веднъж преди почивката. В 43-ата минута той стреля мощно от около 23 метра, но Петрович изби над напречната греда. Така Германия се оттегли на почивката с минимален, но напълно заслужен аванс.

Германците започнаха да създават положение след положение. Ел Мала стреля на сантиметри покрай гредата в 57-ата минута, а две минути по-късно Волтемаде направи огромен пропуск. След остро подаване на Филип Трой нападателят засече от около три метра, но прати топката над напречната греда.

В 61-ата минута домакините все пак удвоиха преднината си. Максимилиан Мителщет получи голямо пространство отляво и намери непокрития Флориан Вирц в центъра. Германският плеймейкър овладя, освободи се от Срджан Бабич и с прецизен нисък удар от около 13 метра прати топката в десния ъгъл за 2:0.

Последваха още възможности за Шерхант и Бишоф, докато селекционерът на Сърбия Велко Паунович опита да промени хода на срещата с четири смени. Гостите обаче така и не успяха да поставят Германия под сериозен натиск.

В заключителния четвърт час Клоп продължи да дава шанс на нови имена. Мика Баур се появи в игра и се превърна в хилядния футболист, обличал екипа на германския национален отбор. По-късно Витали Янелт също направи дебюта си и стана №1001 в историята на Бундестима.

До последния съдийски сигнал Германия запази пълен контрол върху срещата и заслужено затвори двубоя при 2:0. Урбиг, Шерхант, Ел Мала, Баур и Янелт записаха първите си минути за националния отбор, а вечерта в Мюнхен донесе и най-важното за Юрген Клоп - първия му успех начело на Германия в третия му мач като селекционер.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Сърбия по футбол #национален отбор на Германия по футбол

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