Унгарецът Балаж Берке ще ръководи мача на България с Исландия от Лигата на нациите в събота

Унгарецът Балаж Берке ще бъде съдия на мача между Исландия и България в събота (3-и октомври) от Лига C на Лигата на нациите в група 4. Това обяви Европейската футболна асоциация на официалния си уебсайт.

В срещата с начален час 19.00 часа българско време на стадион „Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик, Балаж Берке ще бъде подпомаган от Венцел Тот и Балаж Серт на тъчлинията, а четвъртият съдия ще бъде Mихай Капрай, който ръководи мача Сан Марино – Албания в Лигата на нациите във вторник. Тамаш Богнар ще бъде главен видео-рефер (ВАР), подпомаган от Каталин Кулчар. Тяхната работа ще бъде наблюдавана от албанеца Албано Янку. Делегат на УЕФА е Джонатан Лийзи от Англия.

42-годишният Берке води мач от Лигата на нациите за втори път през тази есен, като в предишната серия той беше главен арбитър на Азербайджан - Швеция (1:3), също в Лига C.

При последната си среща с българския футбол беше на късмет, тъй като ръководи срещата от Лига Европа (групова фаза) Лудогорец (Разград) – Сeлта (Виго) на 27-и ноември 2025-а година, завълшила 3:2. Берке отсъди две дузпи за разградчани, едната след преглед със системата ВАР, за която първоначално не беше убеден, че трябва да я дава.

В България е ръководил мач на 20-и юли 2022-а година и това е срещата Ботев (Пловдив) – АПОЕЛ (Никозия) в квалификациите за място в Лигата на конференциите, който се играе на националния стадион „Васил Левски“ в София и завършва 0:0.

Този унгарец е съдия на ФИФА от 2109-а година, три пъти е избиран за най-добър съдия в страната си, като едната от анкетите е на Асоциацията на треньорите. Името му нашумя при най -резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 (на 9-и септември 2025-а година). Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.



