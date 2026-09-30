Атанас Рибарски ще води националите срещу Исландия и Люксембург

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз (БФС) прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, съобщиха от БФС.

Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

Атанас Рибарски взе лиценз ПРО само преди броени дни, като бе сред хората от последния курс на Българската треньорска школа. 41-годишният специалист е работил като помощник треньор в Берое Стара Загора, след което преминава в ЦСКА 1948, където първо е помощник и анализатор, а след това става и старши треньор. Преминава през Арда и Крумовград, а преди да поеме юношеския национален отбор бе част от треньорския щаб на Ботев Пловдив.