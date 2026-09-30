Атанас Рибарски ще води националите срещу Исландия и Люксембург

Българският футболен съюз посочи новия временен селекционер.
Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз (БФС) прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, съобщиха от БФС.
Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.
Атанас Рибарски взе лиценз ПРО само преди броени дни, като бе сред хората от последния курс на Българската треньорска школа. 41-годишният специалист е работил като помощник треньор в Берое Стара Загора, след което преминава в ЦСКА 1948, където първо е помощник и анализатор, а след това става и старши треньор. Преминава през Арда и Крумовград, а преди да поеме юношеския национален отбор бе част от треньорския щаб на Ботев Пловдив.