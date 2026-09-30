Петър Зехтински за смъртта на Илиян Филипов: Това е голяма загуба, както за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев

Легендата на „канарчетата“ изрази тъгата си от загубата на собственика на Ботев Пд.
Покрусен съм. Просто не мога да си го обясна. Това каза Петър Зехтински по повод убийството на собственика на Ботев Пд Илиян Филипов тази нощ в Пловдив.
"Съболезнования към семейството му и към всички от голямото семейство на Ботев. Голяма загуба е за нас. Вече го няма. Това е голяма загуба, както и за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев. Аз мисля, че и за Пловдив е голяма загуба. Беше решил да подпомага и баскетбола на Академик", коментира една от най-големите легенди на „канарчетата“.
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