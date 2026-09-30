Петър Зехтински за смъртта на Илиян Филипов: Това е голяма загуба, както за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев

Покрусен съм. Просто не мога да си го обясна. Това каза Петър Зехтински по повод убийството на собственика на Ботев Пд Илиян Филипов тази нощ в Пловдив.

"Съболезнования към семейството му и към всички от голямото семейство на Ботев. Голяма загуба е за нас. Вече го няма. Това е голяма загуба, както и за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев. Аз мисля, че и за Пловдив е голяма загуба. Беше решил да подпомага и баскетбола на Академик", коментира една от най-големите легенди на „канарчетата“.

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