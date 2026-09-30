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Ботев Пд отмени предвидената контролна среща срещу Септември

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Спорт
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Клубът няма да прави медийни изяви до следващия шампионатен мач.

академик пловдив носи името ботев академик
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Предвидената за петък контролна среща между Ботев (Пловдив) и Септември няма да се състои, съобщиха от пловдивския футболен клуб.

След кончината на президента на "жълто-черните" Илиян Филипов от клуба уточниха, че няма да имат медийни изявления до следващия шампионатен мач срещу Славия на 10 октомври.

"Днешното занимание на представителния мъжки отбор бе отменено, а всички футболисти и треньори скърбят за загубата на президента Илиян Филипов.

В знак на уважение към Илиян Филипов всички мачове на юношеските формации на клуба за предстоящия уикенд бяха отложени.

До двубоя със Славия на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити, а клубът няма да прави медийни изяви.

Илиян Филипов мечтаеше и се бореше за силен и единен Ботев. Клуб, с който целият град да се гордее. Ботев е вечен", написаха от клуба.

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