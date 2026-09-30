БФС изрази дълбоки съболезнования по повод трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов

Българският футболен съюз (БФС) изрази дълбоки съболезнования към семейството, близките и всички представители на ПФК Ботев (Пловдив) по повод трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

По-рано днес от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив съобщиха, че около 1:00 ч. тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал, а на съвместен брифинг на полицията и прокуратурата по-късно бе обявено, че се разследва умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф.

Ботев (Пловдив) и други клубове от българския елит също изразиха съболезнованията си в социалните мрежи.

"Българският футболен съюз изразява своите най-дълбоки съболезнования към семейството, близките и всички представители на ПФК Ботев (Пловдив) по повод трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

С неговата загуба българският футбол се разделя с личност, оставила своя отпечатък върху развитието на клуба и футболната общност в Пловдив.

В този тежък момент Българският футболен съюз изразява своята съпричастност към всички, които скърбят за Илиян Филипов, и отдава почит към неговата памет.

Поклон пред паметта му!", пишат от БФС.