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ЦСКА и Левски изказаха съболезнования след убийството на Илиян Филипов

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Спорт
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Тази нощ бе убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана.

ПФК Левски
Снимка: ПФК Левски
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И от ЦСКА и Левски използваха социалните мрежи, за да изкажат съболезнования след убийството на собственика на ПФК Ботев Пловдив Илиян Филипов.

"ПФК ЦСКА изразява дълбокото си съжаление от разтърсващата новина за трагичната кончина на собственика на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

Изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на един от най-популярните и обичани футболни клубове у нас.

В този невероятно труден момент за цялата „жълто-черна“ общност, ЦСКА държи да изрази подкрепата си към клуба и феновете му.

Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол.
Поклон пред паметта му", написаха от "Армията".

"ПФК „Левски“ изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов след кончината му.

В този тежък момент изказваме съболезнования и дълбоко съчувствие и към всички служители на ПФК „Ботев“, както и към „жълто-черните“ привърженици.

Смъртта няма клубна принадлежност или цвят.

Мир на праха му", се казва в съобщението на "сините"..

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