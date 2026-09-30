Отложиха изслушването на Иван Демерджиев в парламента

Убийството в Пловдив наложи промяна в дневения ред на Народното събрание. Депутатите гласуваха като първа точка за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. Идентично предложение постъпи и от ДПС, но беше отхвърлено. Въпреки това до изслушване на силовия министър - не се стигна, защо?

Убийството на Илиян Филипов промени дневния ред на депутатите. Те трябваше да започнат работа с изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по повод разкритията му за фирмите, ангажирани с изграждането на мантинели. Според изнесената от него информация част от средствата са били отклонявани, като по този начин са били финансирани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. До изслушването обаче не се стигна, след като точката впоследствие беше пренаредена в дневния ред. Идентично предложение направиха и от ДПС, които настояха „истината да излезе наяве“, за да се изяснят всички обстоятелства около обществените поръчки, полетите и билетите.

Хамид Хамид, ДПС: „Предложението за изслушване на министър Демерджиев, което сме внесли е абсолютно идентично, даже с грешките в запетайките с предложението, което е внесено от г-н Петър Витанов - едното е получило подкрепа и е включено в дневния ред, а другото, току-що се отхвърли. Разликата, колеги, е единствено във вносителя. Сега разбирам, че с това гласуване искате да покажете, кой кара влака. Погледнете текста, колеги, едно и също, ние също настояваме цялата истина за мантинели, цялата истина за полети, цялата истина за билети, за обществени поръчки да излезе незабавно. Пискали сме абсолютно същото и не разбирам, защо не се подкрепя.“ Петър Витанов, „Прогресивна България“: „Бих искал да направя една промяна в приетия в началото дневен ред - процедурно предложение за промяна. Точка първа, която включва изслушването на министър Иван Демерджиев за днес, да стана точка първа за утре. Просто да направим една размяна предвид ситуацията, която имаме в Пловдив, министърът е възпрепятстван.“

В крайна сметка Иван Дамерджиев ще бъде изслушан утре в Народното събрание, като точка първа за дневния ред. Междувременно депутатите приеха на второ четене и промените в Гражданско процесуалния кодекс.

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