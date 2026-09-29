На тези избори: 0.14 евро за хартиена бюлетина

От днес започна диагностиката и ремонтът на всички 12 800 машини, което ще струва близо 12 милиона евро. Сметката за изборите набъбва още с 2,9 милиона евро за хартиените бюлетини и ролките за машини. 14 евроцента е цената на една бюлетина, а на една ролка за устройствата - 7,20 евро.

Бюлетината за вота ще съдържа 27 квадратчета с имената на двойките кандидати за "Дондуков" 2 и опцията "Не подкрепям никого". Ако е на машина, тя ще се показва на две страници.

Хартията за ролките за устройствата ще струва над 600 000 евро, а кочаните с хартиени бюлетини - над 2, 23 млн. евро.

Въпреки че в секциите с над 300 избиратели ще се гласува на машина, е осигурено сериозно количество хартиени бюлетини - над 13 милиона бройки, става ясно от обществената поръчка. По Изборен кодекс печатницата на БНБ осигурява бюлетините. Ясен е вече и броят на секциите у нас.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Към момента общият брой на избирателните секции в страната е 11 600, в 9300 ще има машинно гласуване. Предстои да се сформират съответно спрямо сроковете през октомври подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения."

Часове остават и до изтичането на срока за попълване на заявления за гласуване в чужбина. Към момента такива са подадени за 72 страни, но това не е окончателният им брой.

И на тези избори за незрящите нищо не се променя. Все още не е ясно ще има ли и колко ще са специалните тактилни шаблони, и въпреки че има промяна в Изборния кодекс машините да се пригодят за хората със зрителни увреждания, това ще стане за местните избори догодина.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "За тези избори не влиза в сила промяната от Изборния кодекс и избирателите в затруднено положение ще могат да го направят с придружител." Велислава Делчева, омбудсман: "Машините в момента имат хардуерна възможност за хората със зрителни увреждания да се използват слушалки и да се чете текст и те да разбират по този начин какво се изписва на машината. За съжаление, обаче, това изисква и някои софтуерни решения, за които държавата не е подготвена."

Към момента няма опити за манипулиране на вота, отчете вътрешният министър след координационна среща на ЦИК, прокуратурата, МВР и ДАНС.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Обсъдихме всички възможни мерки. За щастие към момента няма толкова сигнали, няма и данни за купуване на гласове. Но това по никакъв начин не понижава вниманието ни и мерките, които сме предприели."

И още - 200 машини ще бъдат на разположение за информационна кампания в страната за електронно гласуване.



