Премиерът Радев при откриването на сградата на Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден

Технологиите променят света всеки ден и който иска да бъде конкурентоспособен, трябва да развива не само знания в младите хора, а и уменията как те да използват тези знания. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на откриването на новата сграда на Националния STEM център, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Премиерът отбеляза, че тя ще се използва от талантливи деца, но ще бъде дом за олимпийците по природни науки.

„Огромно удоволствие е да присъствам днес на това знаменателно събитие, защото то символизира значението на една инвестиция не просто в сгради, не просто в оборудване, а инвестиции в модерно образование, в знания, в съвременна икономика, в бъдещето на България“, изтъкна министър-председателят.

Румен Радев подчерта, че изграждането на сградата е символ също на приемственост - идеята за нейното създаване и в последствие изграждане, води началото си от служебния кабинет на Стефан Янев със служебен министър на образованието Николай Денков, който той назначи като президент на Република България.

„Искрено се надявам, че тази приемственост на всички български правителства до момента - да държат във фокуса си българското образование като приоритет, ще се запази и в бъдеще. Защото това е начинът България да бъде просперираща, демократична, европейска държава“, изтъкна премиерът.

На събитието присъстваха Атанас Пеканов, заместник министър-председател на Република България по европейските средства, проф. д-р Георги Вълчев, министъра на образованието и науката, Иван Василев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация и Димитър Здравков, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание. След официалната церемония премиерът Румен Радев присъства на демонстрации на ученици и представители на националните отбори по природни науки, заедно с техните ръководители.