Проф. Вълчев: Одит в НАТФИЗ откри нарушения

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отговори, в рамките на днешния парламентарен контрол, на въпрос от народния представител Павел Попов относно действията на Министерството на образованието и науката (МОН) след извършения одит в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) и установените нарушения при организацията и управлението на финансите на висшето училище.

Попов посочи, че според публикуваните данни проверката е установила сериозни нарушения, сред които изплащане на парични награди на лица, които не са в трудови правоотношения с НАТФИЗ, финансови стимули на служители за дейности, представляващи част от основните им трудови задължения, незаконосъобразно изплащане на допълнително трудово възнаграждение за работа, произтичаща от договора за управление на ректора, сключване на договори с идентичен или сходен предмет, както и договори за ремонти без конкретика относно вида, обема и количеството на изпълнение. Той посочи също липса на определен ред за възлагане на обществени поръчки.

Като „своеобразно върхово постижение“ Попов определи информацията за организиране на механизъм за възстановяване на 20 процента от платените студентски такси, обвързан с минимален успех на студентите от среден 3. По думите му това води до намаляване на реално заплатените такси под законово установения минимален размер и до намаляване на собствените приходи на висшето училище.

Попов попита министъра дали одитният доклад за НАТФИЗ е предаден на прокуратурата за проверка на данни за престъпления по Наказателния кодекс и на Агенцията за държавна финансова инспекция предвид съдържащите се в него данни за неправомерно разходване на бюджетни средства и намаляване на собствените приходи на висшето училище.

Проф. Георги Вълчев каза, че одитният ангажимент е извършен от звеното за вътрешен одит в МОН в изпълнение на утвърден годишен план на звеното. Одитираният период е от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. и обхваща управлението на академията от двама последователни ректори – проф. д-р Станислав Семерджиев, ректор до 14 март 2024 г., и проф. Мирослав Дачев, който заема длъжността от тази дата.

Резултатите от проверката са отразени в одитен доклад, който съдържа констатации, изводи и препоръки за подобряване на процесите, свързани с управлението на публични средства и дейността на академията. При извършването на одитния ангажимент констатациите са формулирани с оглед спазването на приложимата нормативна и вътрешна уредба, законосъобразното разходване на средства и функционирането на системите за финансово управление и контрол.

Министърът посочи, че при проверката е установено, че, считано от учебната 2025-2026 година с решение на Академичния съвет на НАТФИЗ, е предвидено след успешно приключване на учебната година академията да възстановява 20 процента от годишната такса за обучение на студентите в платена форма.

„Въпреки че средствата от таксите за платено обучение представляват собствени приходи на висшето училище и не са част от предоставената от държавата субсидия, от страна на одиторите е изразено мнение, че прилагането на това решение създава риск от фактическо заплащане на такси за платено обучение в размер под нормативно допустимия, както и от намаляване на собствените приходи на академията, предназначени за финансиране на нейната дейност“, каза Вълчев.

С оглед установения риск и необходимостта от гарантиране на законосъобразното определяне на таксите за обучение във висшето училище в одитния доклад е дадена препоръка Академичният съвет да обсъди повторно и да преразгледа решението. По думите на министъра препоръката е приета за изпълнение без забележка от ръководството на НАТФИЗ.

Проф. Вълчев каза, че при одита не са установени достатъчно данни за извършени престъпления по смисъла на Наказателния кодекс, както и индикатори за измама по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. „Поради което одитният доклад не е изпращан на прокуратурата за предприемане на действия по компетентност“, каза образователният министър.

По думите му при извършения одит не са установени обстоятелства, налагащи сезирането на Агенцията за държавна финансова инспекция, поради което докладът не е изпращан и към агенцията. За констатираните пропуски и с цел подобряване на системите за финансово управление и контрол в Академията, от одита са дадени препоръки за предприемане на конкретни действия, част от които са изпълнени след извършването на предварителния одитен доклад.

Вълчев съобщи, че с писмо от 16 февруари 2026 г. ректорът на НАТФИЗ е представил в МОН разработен план за действия, в който са определени срокове и отговорни лица за изпълнение на дадените в доклада препоръки. В края на настоящата година звеното за вътрешен одит в МОН ще извърши проверка за изпълнението на всички дадени препоръки към одитираните структури през предходните 12 месеца, включително и на препоръките към НАТФИЗ.

Министърът каза още, че във връзка с възникналото обществено-институционално напрежение относно управлението и академичната среда в Академията, с цел гарантиране на образователния процес, ефективен диалог и защита на обществения интерес, със заповед от 4 септември 2026 г. на МОН е сформирана междуведомствена комисия. По думите му комисията вече е провела срещи с ръководството на НАТФИЗ и със студентите.

„Процедурата, по която е извършен одитът, винаги изисква становището на одитния екип - дали има законови нарушения, които трябва да бъдат отправени към прокуратурата и към Сметната палата. Такива не са направени“, каза Вълчев. Той допълни, че одитният доклад е публикуван на сайта на МОН и е започнала работа на сформираната група, в която са включени и представители на Комисията по образование и наука и на Комисията по култура и медии.

В репликата си Павел Попов каза, че според него не може да се говори само за административни нарушения или некомпетентност. Той посочи, че одитният доклад констатира поне четири нарушения на Закона за висшето образование и нарушения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Попов каза още, че според него начинът, по който ръководството на НАТФИЗ е отговорило на одитния доклад, представлява „особена смес от арогантност и безпомощност“. Той допълни, че след като подробно се е запознал с доклада, продължава да смята, че е било необходимо той да бъде предаден на компетентните органи на прокуратурата за допълнително разследване на посочените нарушения.

В отговора си министър Вълчев каза, че одитният доклад е бил депозиран преди настоящият екип на министерството да встъпи в мандат. „Ако е имало причина и достатъчен повод да се мисли, че описаните нарушения представляват обект на прокурорска проверка или на последваща проверка в Сметната палата, това е щяло да бъде извършено още от предишния министър, професор Сергей Игнатов. Тъй като самите контролни органи не са препоръчали това, това не е направено“, допълни министърът на образованието и науката.

Вълчев коментира и въпроса за таксите за платено обучение. Той припомни, че тогава е възникнало напрежение сред студентите в платено обучение, тъй като размерът на държавната субсидия е бил повишен, а с това са се увеличили и размерите на таксите за студентите в платена форма. По думите му тогава е предприето изменение в Закона за висшето образование, според което от необходимите дотогава две трети от размера на държавната субсидия студентите е трябвало да заплащат 60 процента.

„Тъй като вдигането на държавната субсидия е един постоянен процес, тази година, както виждате, намалихме тези такси с още 50 процента за платеното обучение, като разбира се дадохме и тези 20 процента, които не трябва да се надхвърлят като увеличение в следващите години“, каза министърът.

Той добави, че НАТФИЗ явно е търсил начин да реши въпроса с повишените такси за платено обучение и Академичният съвет е взел съответното решение. „Съобразил се е с одитния доклад и са взели съответно друго решение, което отговаря на смисъла на закона“, каза още министър Вълчев.