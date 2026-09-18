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МОН предлага: Карта за личностно развитие на децата, учител по възпитание и система за поощрения и санкции

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище представиха днес от Просветното министерство. Оценка за дисциплина няма да има, акцентът е върху превенцията и ранната подкрепа на ученика.

Ще има широко обсъждане, обещаха от министерството, а мерките трябва да влязат в училище от втория учебен срок.

Три неща правят впечатление в представените нови мерки за преодоляване на проблемите с дисциплината. Първото е, че всеки ученик ще има карта за личностното си развитие, второто е, че в училищата вече ще има специален учител, който ще се занимава само с дисциплината, и третото е, че ще има стълбица на дисциплинарните реакции, когато трябва да бъде наказан даден ученик.

Картата за развитието на ученика ще включва силните и слабите му страни. В нея ще се отбелязва какви са дисциплината му, социалните му умения, постижения и таланти. Накрая на всеки срок родителите ще получават характеристика за своето дете.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: "Досега ние имахме отразяване само и единствено на санкциите на ученика. Но ние не знаехме при едно преместване в друго училище дали този ученик не е прекрасен музикант, дали той няма други постижения, които са свързани с неговото развитие."

Юлия Кюркчиева, учител по математика, в 7-о СУ, Варна: "Ще се увеличи напрежението между родители и учители, не изключвам субективния фактор, колкото и критерии да има. Това ще увеличи работата на нас като учители, свързана с попълване и следене на още неща, свързани с учениците."

Другата новост е "специалистът по личностно развитие" или "учител по възпитание". Той ще отговаря за взаимодействието между ученици, родители и учители. Ще информира родителите за постиженията и проблемите на детето му.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: "Първо трябва да бъде, разбира се, педагог, това е изключително важно, защото той трябва да разбира процесите в едно училище, би било чудесно, ако тази роля би била поета и от специалист, който е психолог или педагогически съветник."

Женя Териаки, родител, Варна: "Не съм сигурна дали ще работи тази мярка, това е лично мое мнение. В случая ми се струва доста сложно, в такова голямо училище като нашето, зам.-директорът да бъде ангажиран с подобен вид дейност."

Ще има нова система за поощрения и санкции. Децата ще се поощряват от учителя, директора или ще получават отличия за значими постижения. При санкциите - ще има специална стълбица на дисциплинарните реакции в шест нива. Тя започва с напомняне и минава през коригираща и възстановителна мярка.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: "Ако ученикът примерно е надраскал стената или респективно изцапал класната стая, той трябва да си я почисти, трябва да изтрие написаното, да възстанови това, което е счупил."

Следват писмено предупреждение, поведенчески план и едва, когато се изминат всички стъпки, ще се налага законова санкция.

#мерки за дисциплина #предложения #МОН

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