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„Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Чете се за: 03:12 мин.
По света
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Президентът Зеленски стартира нова трансрегионална инициатива, наречена „Карпатската осморка“. Тридневната учредителна среща на върха на представители на осем държави от Карпатския регион се провежда в украинската част на Карпатите.

Форматът с амбиции да се наложи на геополитическата карта с абревиатурата К8 има широк диапазон от цели. В началото на учредителната среща украинският президент заяви нуждата от повече инвестиции в Карпатския регион – в съоръжения за съхранение на енергия, във възобновяеми източници, в по-силни търговски връзки и свързаност между енергийните системи на държавите. Половината от Карпатската планинска верига се намира в Румъния, така че нашето участие е съществено, подчерта румънският президент Никушор Дан. Володимир Зеленски напомни за ключовото разположение на Карпатите.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Независимо дали става въпрос за товари, електроенергия или хора, преминаващи през Констанца, Варна или Одеса, те трябва да пресекат района на Карпатите, за да стигнат до други страни от Централна Европа.“

Зеленски благодари на участниците в инициативата за присъствието и подкрепата за Украйна по пътя към ЕС.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Днес тук са Украйна и Сърбия – две страни, които ще бъдат в Европейския съюз. Нашите народи заслужават това.“

Полският премиер напомни, че има по-спешни задачи за решаване и взаимодействие между Украйна и европейските ѝ съседи.

Доналд Туск, премиер на Полша: „Темата, разбира се, е по-широкото регионално сътрудничество, но не искам да бъдем наивни. Дойдох тук най-вече за да покажа, че Украйна не е сама. Предстоят тежки и трудни седмици и месеци за всички нас, не само за Украйна.“

Преди началото на срещата и премиерът на Словакия изрази опасенията си от възможно прехвърляне на войната в Украйна към Европа.

Роберт Фицо, премиер на Словакия: „Страхувам се от войната и говоря за това напълно сериозно. Това, което се случва в Европа днес – онова, което чуваме и виждаме, показва, че военният конфликт в Украйна е излязъл извън контрол. Правилата за водене на военни действия вече не се спазват. Започват нападения срещу гражданска инфраструктура.“

Самият Фицо отказа участие във форума на К8 в последния момент поради заболяване. По време на срещата дойде и съобщение за нова руска въздушна атака. Трима души пострадаха сериозно след падане на боен дрон в централната част на Одеса.

#К8 # Володимир Зеленски #Сърбия #Роберт Фицо #Доналд Туск #Украйна #Словакия #Полша

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