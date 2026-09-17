Румънски евродепутат е предложението на президента Никушор Дан за премиер на страната

Румънският евродепутат от Национално-либералната партия Зигфрид Мурешан съобщи, че е приел номинацията на президента Никушор Дан за поста министър-председател, съобщава телевизия Диджи 24.

По-рано държавният глава заяви, че Мурешан е поискал време за размисъл, преди да даде отговор на предложението.

"Приемам предложението, направено от президента на Румъния", написа на официалната си Фейсбук страница Мурешан след пресконференцията на президента.

През следващите дни той ще трябва да преговаря с парламентаристите в опит да събере необходимите му 233 гласа, за да бъде одобрено предложеното от него правителство, отбелязва телевизията.

Номинацията идва след продължили над шест часа консултации на президента с парламентарните партии. Мурешан беше предложен от трите десноцентристки партии, участващи в сваленото с вот на недоверие правителство на премиера Илие Боложан.

Зигфрид Мурешан е третата поред номинация за премиер, отбелязва Диджи 24. Той е на 45 години и е заместник-председател на Европейската народна партия (ЕНП) и заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент.

Според информация в официалния сайт на ЕНП той е роден в Хунедоара, Румъния, в семейството на майка германка и баща румънец.

През 2004 г. завършва Академията за икономически изследвания в Букурещ, а след това продължава обучението си с магистърска степен по икономика и управленски науки в Хумболтовия университет в Берлин.

Член е на Европейския парламент от 2014 г. Първоначално Мурешан влиза в ЕП с листата на основаната от бившия президент Траян Бъсеску Партия Народно движение, а през 2018 г. преминава в Национално-либералната партия.

Той е първият румънец, който е заемал стратегическата роля на главен преговарящ на ЕП за многогодишния бюджет на ЕС - през 2018 г. и 2024 г., отбелязва Диджи 24.

Женен е за Каталина Маня, експерт в борбата срещу измамите в Европейската инвестиционна банка в Люксембург. Владее свободно немски, английски и френски, посочва още телевизията.