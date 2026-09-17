Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите

Правителството прие Решение за определяне на Мая Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат, съобщиха от правителствената пресслужба.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман на Република България за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП беше определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена Мая Манолова, а правомощията на Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.