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Софийският зоопарк вече е пълноправен член в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите

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Снимка: БГНЕС
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Софийският зоопарк вече е пълноправен член в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, съобщиха от зоологическата градина.

„Днес Софийският зоопарк е единственият в страната с пълноправно членство и право на глас, което ни нарежда рамо до рамо с най-развитите 310 зоопарка в Европа и света", заяви директорът на ОП „Зоологическа градина – София“ Добромир Бориславов.

През 2006 г. столичният зоопарк за първи път подава кандидатурата си. През 2023 г., Зоологическата градина в София получава статут на временен член в организацията.

Решаващото решение за пълноправно членство бе взето от Съвета на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите по време на Годишната конференция на организацията в Париж от 29 септември до 3 октомври тази година, а експертите отчетоха изпълнението на стандартите на организацията по време на проведен през август мониторинг.

Като пълноправен член, зоопаркът получава директно право на глас в Общото събрание при формирането на европейските политики за отглеждане на защитени видове. Членството осигурява възможност за участие в над 400 международни програми за опазване и размножаване на застрашени видове (EEP), пряк достъп до международната научна база данни и ноу-хау, както и постоянна експертна подкрепа от централата на ЕАЗА в Амстердам.

Членството осигурява възможност за развитие и обогатяване на колекцията му.

„За да стигнем до този момент, трябваше да променим изцяло начина, по който управляваме и развиваме зоопарка“, подчерта Бориславов.

Със своите 235 декара територия – Софийският зоопарк е най-големият на Балканския полуостров. В него се прилагат иновативни решения за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на въглеродния отпечатък в града. Развиват се образователни и природозащитни програми като се работи с ценни за региона и Европа видове.

Зоопаркът има собствената фотоволтаична централа от 556 панела реализира икономии от около 60 000 евро, които се инвестират обратно в и инфраструктурата на Зоопарка и загражденията за животни.

Днес зоопаркът успешно се грижи за над 1300 екземпляра, сред които азиатски слонове, белият носорог Чико (на 42 години), бърнестата мечка Шрея от Сингапур, както и спасени животни като конфискуваните фламинги и известния крокодил от Ботунец.

„Пълноправното членство е признание за уменията на нашия екип – хора с 20 и 30 години опит, които работят с невероятно отношение“, добави Директорът.

Столична община продължава да работи в подкрепа развитието на Зоопарка. С получения европейски статут Софийският зоопарк затвърждава позицията си на водещ природозащитен, научен и образователен център на Балканите, подготвяйки се за своята 140-а годишнина през 2028 г.

#Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите #пълноправен член #столичен зоопарк

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