БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Ганев: Амбицията е да приемем ЕвроВолей и през 2030 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по волейбол благодари на кмета на София Васил Терзиев за партньорството при организацията на еврошампионата.

Любомир Ганев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев заяви, че амбицията на София е да кандидатства за домакинство на европейското първенство за мъже и през 2030 година.

България е един от домакините на ЕвроВолей 2026, като вече отборът се класира за осминафиналите, където ще срещне Германия в събота от 19:00 часа.

При драматичната победа над Полша с 3:2 гейма в сряда вечер пък беше счупен рекордът по посещаемост на шампионата - 13 186 зрители в "Арена 8888".

Ганев говори днес, след като прие отличия на представители от националния отбор, както и на девойките до 19 г. Те бяха наградени с Почетния знак на Столична община.

"Благодаря на кмета Васил Терзиев за партньорството при организацията на европейското първенство по волейбол за мъже, което в момента превръща София в една от европейските столици на този спорт. Европейското е най-голямото спортно събитие в България тази година и е донесло инвестиции за 20 млн. евро. Амбицията ни е София отново да кандидатства за домакинство през 2030 г.", сподели президентът на родната федерация.

Свързани статии:

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини матира Полша в изключителна...
Чете се за: 07:20 мин.
#Любомир Ганев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
3
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
4
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
5
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
6
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
5
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Волейбол

Българските волейболисти за сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей
Българските волейболисти за сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
Чете се за: 01:02 мин.
"Арена 8888" подобри рекорда по посещаемост на европейското първенство "Арена 8888" подобри рекорда по посещаемост на европейското първенство
Чете се за: 00:55 мин.
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София
Чете се за: 01:32 мин.
Румъния сътвори чудо у дома и победи олимпийския шампион Франция на ЕвроВолей Румъния сътвори чудо у дома и победи олимпийския шампион Франция на ЕвроВолей
Чете се за: 03:20 мин.
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
8676
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни, България има нужда от вашия успех и устрем
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни, България...
Чете се за: 05:32 мин.
Политика
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата ще бъде обявен до края на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради горящо ремарке спряха движението на АМ "Марица" в посока ГКПП „Капитан Андреево“ Заради горящо ремарке спряха движението на АМ "Марица" в посока ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Тръмп за предложението за „асоциирано членство“ на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Проливни дъждове връхлетяха Испания, мъж загина край Барселона...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ