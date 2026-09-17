Любомир Ганев: Амбицията е да приемем ЕвроВолей и през 2030 година

Президентът на Българската федерация по волейбол благодари на кмета на София Васил Терзиев за партньорството при организацията на еврошампионата.
Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев заяви, че амбицията на София е да кандидатства за домакинство на европейското първенство за мъже и през 2030 година.
България е един от домакините на ЕвроВолей 2026, като вече отборът се класира за осминафиналите, където ще срещне Германия в събота от 19:00 часа.
При драматичната победа над Полша с 3:2 гейма в сряда вечер пък беше счупен рекордът по посещаемост на шампионата - 13 186 зрители в "Арена 8888".
Ганев говори днес, след като прие отличия на представители от националния отбор, както и на девойките до 19 г. Те бяха наградени с Почетния знак на Столична община.
"Благодаря на кмета Васил Терзиев за партньорството при организацията на европейското първенство по волейбол за мъже, което в момента превръща София в една от европейските столици на този спорт. Европейското е най-голямото спортно събитие в България тази година и е донесло инвестиции за 20 млн. евро. Амбицията ни е София отново да кандидатства за домакинство през 2030 г.", сподели президентът на родната федерация.