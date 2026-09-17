Любомир Ганев: Амбицията е да приемем ЕвроВолей и през 2030 година

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев заяви, че амбицията на София е да кандидатства за домакинство на европейското първенство за мъже и през 2030 година.

България е един от домакините на ЕвроВолей 2026, като вече отборът се класира за осминафиналите, където ще срещне Германия в събота от 19:00 часа.

При драматичната победа над Полша с 3:2 гейма в сряда вечер пък беше счупен рекордът по посещаемост на шампионата - 13 186 зрители в "Арена 8888".

Ганев говори днес, след като прие отличия на представители от националния отбор, както и на девойките до 19 г. Те бяха наградени с Почетния знак на Столична община.

"Благодаря на кмета Васил Терзиев за партньорството при организацията на европейското първенство по волейбол за мъже, което в момента превръща София в една от европейските столици на този спорт. Европейското е най-голямото спортно събитие в България тази година и е донесло инвестиции за 20 млн. евро. Амбицията ни е София отново да кандидатства за домакинство през 2030 г.", сподели президентът на родната федерация.