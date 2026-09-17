Предимно слънчево време днес и утре

В следобедните часове ще бъде слънчево, със слаб в източните райони и временно умерен, източен вятър.



Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, в София - около 26, по Черноморието между 23 и 26°.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще е с ниска слоеста облачност или мъгла.



Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14°, в София - около 10, а максималните между 26 и 31, в София - около 27. Слънчево ще бъде и утре, с временни увеличения на облачността след обяд, но ще е без валежи.



Ще духа слаб до умерен, източен вятър.

На морския бряг на места сутрин, ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури ще са от 24° до 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево, със следобедни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части северен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 16° на Алеко, до 20 на Боровец.

В събота ще бъде слънчево, на места с вероятност за превалявания. Слънчево ще е и в неделя, със следобедни валежи и гръмотевици на много места в страната.



Дневните температури слабо ще се понижат. В началото на новата седмица вятърът ще се усили. В Западна и Централна Северна България ще има временно интензивни валежи и гръмотевици, като има вероятността на места да са значителни по количество.



Във вторник ще е облачно, на места със значителни валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните в повечето места ще бъдат между 15° и 20°.



