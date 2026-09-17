София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности и богата културна програма (СНИМКИ)

В деня на светите Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София столицата ни отбелязва своя празник.

Приключи официалната церемония по издигане на знамето на столицата и тържествения традиционен водосвет от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Преди това в храма „Света София“ той отслужи и тържествена празнична литургия, която продължи повече от два часа.

патриарх Даниил: „Нашият град носи името на Божията премъдрост. Да знаем, че това е велика чест и отговорност същевременно и да се стараем в нас да обитава Божията правда, да обитава вярата в нас, да обитава милосърдието, да обитава доблестта, мъжеството, както и нашите предци са отстоявали вярата си в този град.“

По традиция днес в Столичния общински съвет имаше и тържествена сесия, на която бяха наградени почетните граждани на София. Преди началото на церемонията председателят на Общинския съвет Цветомир Петров, каза, че София принадлежи на всички, които я обичат, които се грижат за нея и които създават бъдещето си с нея.

Васил Терзиев, кмет на София: „Всяка година говорим за вяра, надежда, любов, за мъдрост. Тази година искам да използвам деня за друга дума, върху която да помислим – тя е отговорност. Всеки един от нас какво може да даде на този град, какво трябва да даде, защото много пъти очакванията са все към другия – към политическия опонент, към кмета, към районната администрация, към някой друг, който трябва да свърши работата, и ние очакваме решение, без да носим отговорност, без да направим необходимото, за да можем да дадем още повече на нашия любим град.“

ДАРА получи званието „Почетен гражданин на София“ на тържественото заседание на Столичния общински съвет.

ДАРА: „Културата има нужда от вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава. Честит празник!“

Специално място сред отличените с почетния знак на Столичната община заемат представителите на българския национален отбор по волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Любо Ганев: „Нашата цел е именно тази – да запалим колкото се може повече хора по волейбола. Мога да ви кажа, че след такива успехи и такива доказателства и успехи на международното поле, ние увеличаваме между 30 и 40% броя на децата, които искат да се занимават с волейбол.“

Сред новите почетни граждани на София тази година са още художникът Иван Вукадинов – посмъртно, писателят, сценарист и общественик Любен Дилов-син – посмъртно, певицата Мими Иванова, музиковедът, композитор и органист проф. Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева и дългогодишният общински съветник и заместник-председател на СОС Милка Христова – посмъртно.

Почетни знаци на Столичната община получиха още доц. д-р Ивайло Шалафов и народните читалища „Св. Иван Рилски – 1926“ в Герман и „Пробуда – 1926“ в Железница.

Вижте прякото включване на Карина Караньотова.