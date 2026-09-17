БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДАРА стана почетен гражданин на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази

Столицата е градът на мечтите, каза победителката на "Евровизия"

дара стана почетен гражданин софия
Слушай новината

ДАРА получи званието „Почетен гражданин на София“ на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София.

„Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град, и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа", обърна се младата изпълнителка към кмета на София.

„Всяка година говорим за вяра, надежда, любов и мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим – отговорност. Всеки един от нас какво може да даде на този град? Какво трябва да даде?“, каза Васил Терзиев.

По думите му хубавото бъдеще на София се изгражда с общи усилия и с личното участие на хората, които наричат града свой дом.

Специално място сред отличените с почетния знак на Столичната община заемат представителите на българския национален отбор по волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Ганев благодари на Терзиев за партньорството при организацията на Европейското първенство по волейбол за мъже, което в момента превръща София в една от европейските столици на този спорт. По думите му шампионатът е най-голямото спортно събитие в България тази година, донесло инвестиции за 20 млн. евро, а амбицията е София отново да кандидатства за домакинство през 2030 г.

Думите му идват ден след една от най-силните вечери за българския волейбол. Националният отбор победи европейския шампион Полша с 3:2 след петгеймова драма в София. На трибуните бяха 13 186 зрители – рекорд за посещаемост на Европейското първенство до момента.

Партньорството между Столичната община и Българската федерация по волейбол превърна първенството и в градско събитие – с фен зона, EuroVolley Camp и волейболни активности в столичните паркове.

Сред отличените с Почетния знак са състезатели и представители на националния отбор, както и Националният отбор на България по волейбол за девойки до 19 години.

Сред новите почетни граждани на София тази година са още художникът Иван Вукадинов – посмъртно, писателят, сценарист и общественик Любен Дилов-син – посмъртно, певицата Мими Иванова, музиковедът, композитор и органист проф. Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева и дългогодишният общински съветник и заместник-председател на СОС Милка Христова – посмъртно.

Почетни знаци на Столичната община получиха още доц. д-р Ивайло Шалафов и народните читалища „Св. Иван Рилски – 1926“ в Герман и „Пробуда – 1926“ в Железница.

#Дара #столица #почетен гражданин на София

Последвайте ни

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
3
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
4
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
5
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
6
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
5
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Общество

Благотворителен концерт събира десетки артисти в подкрепа на баща на четири деца
Благотворителен концерт събира десетки артисти в подкрепа на баща на четири деца
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Чете се за: 03:40 мин.
"Защото изкуството е съпротива": Стефан Цанев получи специалната награда на София за изключителни постижения "Защото изкуството е съпротива": Стефан Цанев получи специалната награда на София за изключителни постижения
Чете се за: 02:12 мин.
Символни сгради оживяха в истории и илюстрации в навечерието на Деня на София Символни сгради оживяха в истории и илюстрации в навечерието на Деня на София
Чете се за: 03:30 мин.
Предложение: Създават регистър за защита от кредити Предложение: Създават регистър за защита от кредити
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС
Чете се за: 08:37 мин.
По света
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Тръмп за предложението за "асоциирано членство" на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
До минус 128 см падна нивото на река Дунав при Русе
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ