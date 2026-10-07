Най-изявените ученици от класа на Райна Кабаиванска се представиха в Софийската опера

Галаконцерт на 26-тия Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска. И тази година дивата представи пред българската публика своите най-изявени ученици, които работиха с нея в продължение на три седмици, за да шлифоват таланта си и да подобрят вокалната си техника.
Своя напредък демонстрираха тази вечер на сцената на Софийската опера в гала концерт под диригентството на маестро Найден Тодоров.
Тази вечер публиката чу и две от най-обещаващите български оперни певици – Александрина Михайлова след дебюта ѝ в "Бал с маски" във Варненската опера и Габриела Йорданова, която снощи пя Фраскита в Бургас.
снимки: БТА
Райна Кабаиванска, оперна певица: "Мили гости, театърът е едно чудо и тази вечер стана едно голямо чудо. Благодаря ви от сърце! Тази вечер чух вашите сърца да туптят с нашите сърца. Благодаря ви! Докато имам сили ще ви представям моите млади деца, моите малки деца, които растат заедно с Нов български университет, на който желая Честит рожден ден и с хиляди благодарности за тази обич и тази подкрепа, която от колко години? От 26 е с нас Нов български университет."