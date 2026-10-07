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Самопризнания и оставка - обвиняемата по случая с пловдивската болница Мариела Попова признала вината си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Тя се е оттеглила и от поста си на декан на Медицинския факултет в града

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Проф. Мариела Генева-Попова е била разпитана, дала е обяснения и е направила самопризнания, че са правени фиктивни хоспитализации, вземана е кръв на други хора, за да се изписват пациенти с влошено състояние, че фиктивно са били приемани близки, роднини, санитари, хора, които са от близкото им обкръжение, за да се усвояват парите. Тя е заявила също, че ще напусне клиниката и позицията като декан на Медицинския факултет.

Това заяви преди началото на заседанието за мярката за неотклонение на тримата обвиняеми за фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК в УМБАЛ "Свети Георги“ наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

Това са началникът на Клиниката по ревматология и декан на Медицинския факултет на МУ-Пловдив проф. Мариела Генева-Попова и зет й Адриян Белов – счетоводител в Медицински център "Артмед", чийто собственик е Генева-Попова, мъжът й и дъщеря й.

Двама от тримата задържани под стража бяха доведени в съдебната зала, тъй като третият задържан – лекар на 82 години с две онкозаболявания, е бил освободен с мярка "подписка".

Попитан дали постъпват сигнали и за други клиники, прокурорът каза, че постъпват такива и подчерта, че в Клиниката по ревматология има много почтени хора, които продължават да работят там. По думите му има сигнал и за друго лечебно заведение.

В съдебната зала Пехливанов настоя заседанието да бъде засекретено заради наличието на специални разузнавателни средства (СРС-та), но съдията посочи, че в кориците на делото такива няма и то ще остане открито за медии.

В момента адвокатите разглеждат материалите по делото.

#декан на Медицинския факултет #Мариела Генева #фиктивни хоспитализации #Университетската болница „Св.Георги“ в центъра на Пловдив #признание #оставка

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