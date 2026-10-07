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БЛС: Проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но е необходимо да бъдат надградени

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блс проверките лечебните заведения продължат необходимо бъдат надградени
Снимка: илюстративна
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Проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но е необходимо да бъдат надградени. Това се посочва в позиция на УС на БЛС във връзка проверките в болници.

"Когато лекарите и пациентите са на едно мнение за контрола върху парите за здраве, отлагането вече няма основание. Управителният съвет на Българския лекарски съюз настоява за въвеждането на ефективен контрол върху публичните средства в здравеопазването в реално време, който да обхваща всички участници в системата и да гарантира проследимост на всяка отчетена и заплатена медицинска дейност. Наблюдаваните проверки на болници, провеждани под формата на отделни контролни акции са необходими и имат своето място по отношение на контрола и те трябва да продължат. За съжаление, понякога те се оказват недостъчно ефективни тъй като по своя характер представляват форма на последващ контрол върху вече отчетена и заплатена дейност.

В условията на растящо напрежение в здравния сектор контрол, който установява нарушенията след извършването и отчитането на медицинската дейност, не е достатъчен. Необходим е превантивен механизъм, който работи в реално време и не допуска неправомерното разходване на публичен ресурс", пише в позицията.

Българският лекарски съюз посочват, че последователно поставят въпроса за въвеждането на такъв модел. Според тях пациентът трябва да участва активно в контрола като незаобиколим фактор, а механизмите за проверка трябва да обхващат всички страни в процеса, а не да бъдат насочени само към лекарите.

Посочват и че от встъпването в длъжност на министъра на здравеопазването Катя Ивкова са поставяли пред нея проблема и конкретното си предложение за въвеждане на превантивен контрол в реално време, както и необходимостта от предприемане на действия за неговото реализиране.

"До този момент обаче конкретни стъпки в тази посока не са предприети. Напротив – работи се в грешна посока с предложения за реформи, които не адресират истинските проблеми в системата. Необходимостта от промяна вече не е позиция единствено на съсловната организация. Данните от национално представителните проучвания, изготвени по поръчка на БЛС от социологическа агенция „Тренд“ показват, че гражданите и лекарите поставят по-добрия контрол върху публичния ресурс сред основните въпроси пред здравната система. Те бяха изнесени на форум, на който бяха поканени и участваха омбудсманът на Р България, представители на парламентарни групи, представители на съсловни организации, болнични асоциации, експерти и др. Събитието не бе уважено от никой от Министерството на здравеопазването", изтъкват от БЛС.

Управителният съвет на БЛС настоява Министерството на здравеопазването да прекрати отлагането и да започне конкретна работа по въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. При липса на конкретни действия БЛС настоява да представи и разясни своята позиция и на по-високо управленско ниво.

#контрол по болниците #БЛС #мерки

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