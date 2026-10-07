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Схемата в Пловдив - източване на НЗОК и НОИ, фалшиви хоспитализации и риск за живота на пациентите

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Иван Демерджиев: Само за 15 фиктивни пациенти в Пловдив държавата е губила по 7500 евро на ден

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Снимка: БТА
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Вчерашната акция в Пловдив е продължение на една линия, която следваме от момента на стъпването си в мандата. Констатирахме, че се източват, както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт, така че работим и в двете посоки, това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случаят в Пловдив".

Той обясни, че при направена проверка в понеделник е установено, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не са намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.

Иван Демерджиев посочи, че "само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, като това е практика, която дълги години се следва, нерегламентирана практика и реалните вреди със сигурност са милиони, десетки, стотици милиони от подобни практики".

"Това, което спомена и министър Ивкова също е изключително тревожно — манипулации на резултатите от клинични изследвания на медикаменти. Нещо абсолютно недопустимо, нещо, което поставя в риск живота и здравето на българските граждани, нещо, което не трябва да се допуска, защото за съжаление злоупотребите в тази сфера, освен да отклоняване на обществен ресурс, водят и до това — до поставяне под директна заплаха живота и здравето на българските граждани".

По думите на вътрешния министър в тази схема, освен медицински лица, лекари пряко, са замесени и други медицински лица, замесени са и други хора, които координирано осъществяват тези дейности.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова оповести констартираните до момента резултати от акцията.

"Представихме шокиращи резултати от първичните проверки, които са направени в две клиники в град Пловдив. Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, тоест фиктивни хоспитализации, също така и с лекарствени продукти, и то скъпоструващи. Има констатации на този етап и за опорочени клинични изпитвания, и също така други констатации, които са свързани и с болнични листа".

Катя Ивкова обясни, че продължават процесуалните следствия, събират се доказателства, събират се показания.

"Това, което аз като министър вчера направих и разпоредих, писмено до Изпълнителна агенция по медицински надзор, до регионалните здравни инспекции, до Изпълнителна агенция по лекарствата и естествено до колегите от Националната здравноосигурителна каса, е да стартират проверки във всички 28 области на страната, тъй като имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и съразмерното разходване на публичен ресурс".

#Университетска болница Св. Георги #източване #средства #НЗОК #Пловдив

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