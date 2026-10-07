Ангажирани с връщането на тленните останки на цар Самуил у нас ще получат държавни отличия

Ангажирани с връщането на цар Самуил в България ще получат държавни награди, обявиха от Министерство на културата.

Евтим Милошев, министър на културата: "Това са извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция Валентин Порязов, удостоен с орден „Стара планина“ – първа степен, проф. д-р Людмил Вагалински, удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, и доц. Бони Петрунова, удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие."

Това е изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия. Българо-гръцкото сътрудничество представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил, един от най-значимите български владетели, заяви културният министър.