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Ангажирани с връщането на тленните останки на цар Самуил у нас ще получат държавни отличия

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: БГНЕС
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Ангажирани с връщането на цар Самуил в България ще получат държавни награди, обявиха от Министерство на културата.

Евтим Милошев, министър на културата: "Това са извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция Валентин Порязов, удостоен с орден „Стара планина“ – първа степен, проф. д-р Людмил Вагалински, удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, и доц. Бони Петрунова, удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие."

Това е изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия. Българо-гръцкото сътрудничество представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил, един от най-значимите български владетели, заяви културният министър.

Евтим Милошев, министър на културата: "Участието на тримата в този исторически процес има стойност, свързваща професионалната отговорност, опазването на културно-историческото наследство, археологията и културата с каузата за съхраняване и възстановяване на националната памет. От името на Министерството на културата искам да им благодаря. Тази награда е признание не само за тяхната работа, но и за уважението към паметта и историята на България."

#Людмил Вагалински #Самуил #Бони Петрунова #Евтим Милошев #валентин порязов #Министерство на културата

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