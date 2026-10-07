Румен Радев: В бюджет 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари

В бюджет 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Радев увери, че правителството работи, така че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация.

Той поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични.

"Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим, така че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратявани. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна, готовността със закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и, разбира се, работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация", каза премиерът и заяви, че в бюджета за следващата година се залага увеличение на заплатите на младите лекари.

Румен Радев благодари на екипажа на българския кораб "Диоскурия", на спасителните екипи на Военноморските сили, Военновъздушните сили, гранична полиция, на Морския спасителен център във Варна, на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващи моряци в Черно море.

"Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага с способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции."

Радев призова свикания днес от президента Консултативен съвет за национална сигурност да не се превръща в сцена за предизборни демагогии.

"В тази връзка съм длъжен да съобщя, че въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Важно условие, за да имаме такива способности, е да имаме надеждна, достоверна, навременна информация."

Той припомни, че през 2023 година, по време на назначеното от него служебно правителство, министърът на отбраната господин е заложена инвестиционната програма за модернизация на българската армия именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас.

"Много правителства се изредиха след това, абсолютно нищо, нула."

Припомни и че през 2022 година отново по инициатива на министърът на отбраната от служебни кабинет господин България се присъедини в инициативата за европейски въздушен щит.