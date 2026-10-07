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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Георг Георгиев след атаката с дронове в наши води: КСНС вече е прекалено закъснял

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Кризите, които се натрупаха, вече имат сериозно отражение върху вътрешнополитическо ни състояние, заяви бившият външен министър

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КСНС вече е прекалено закъснял, заяви бившият външен министър Георг Георгиев в "Денят започва" за решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност след атаката на търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

Георг Георгиев, бивш външен министър: "Съветът за национална сигурност вече е прекалено закъснял и аз не знам точно какви биха могли да бъдат резултатите, предвид това, че кризите, които се натрупаха, вече имат достатъчно сериозно отражение върху нашето вътрешнополитическо състояние, но и върху позицията ни навън. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 (от споразумението с НАТО), да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си. Този от вчера е поредният. Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва, и да се знае, че всъщност се намираме в епицентъра на едни доста неприятни, вече не само хибридни, но и реално застрашаващи националната ни сигурност събития."

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#търговски кораби #атакувани дронове # Георг Георгиев #КСНС #НАТО

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