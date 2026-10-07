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Краят на една епоха: Лионел Меси изигра последната си среща за Аржентина

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Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
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Меси изигра последната си среща в националния отбор след 21 години кариера, през които спечели две титли от Копа Америка и световната през 2022 година в Катар. 

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Лионел Меси официално сложи край на своята изключителна кариера като футболист. Това се случи по време на контролната среща на Аржентина с Бенин. Суперзвездата отбеляза гол и осигури две асистенции в 208-ия си и последен двубой за националния отбор на родината си. Аржентина спечели с 3:0, а Меси отбеляза от дузпа в 71-вата минута. Това бе неговият 126-и гол с националната фланелка.

Аржентинецът предизвика еуфория сред препълнения стадион „Естадио Монументал“, а повече от 85 хиляди по трибуните скандираха неговото име.

39-годишният футболист, смятан от мнозина за най-великия в историята на спорта, обяви решението си да прекрати международната си кариера през август. Тогава Аржентина отстъпи пред Испания на световното първенство.

Меси изигра последната си среща в националния отбор след 21 години кариера, през които спечели две титли от Копа Америка и световната през 2022 година в Катар.

В 10-ата минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката.

Статистиката му с националния отбор включва общо 126 гола, което го прави най-добрия реализатор в историята на Южна Америка. Той участва в рекордните шест световни първенства - през 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 г. - като увенча кариерата си със световна титла през 2022 г.

Сред спечелените трофеи с Аржентина са две титли от Копа Америка през 2021 и 2024 г., титлата от Финалисимата през 2022 г. и олимпийската титла от Пекин 2008. Меси спечели и световната титла за младежи до 20 години през 2005 г. Той е и световен вицешампион от Мондиал 2014 и Мондиал 2026.

Индивидуалните му отличия, в допълнение към тези с националния отбор, също са впечатляващи. Той е единственият футболист в историята с две „Златни топки“ на световно първенство - през 2014 и 2022 г. Освен това е избиран за най-добър играч на Копа Америка два пъти - през 2015 и 2021 г. Меси ще продължи да играе клубен футбол за Интер Маями.

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Двубоят започва в 02:00 часа тази нощ.
Чете се за: 02:35 мин.
#Национален отбор на Аржентина по футбол # Лионел Меси

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