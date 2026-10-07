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Последният мач на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина (ГАЛЕРИЯ)

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Лионел Меси официално сложи край на своята изключителна кариера като футболист. Това се случи по време на контролната среща на Аржентина с Бенин. Суперзвездата отбеляза гол и осигури две асистенции в 208-ия си и последен двубой за националния отбор на родината си. Аржентина спечели с 3:0, а Меси отбеляза от дузпа в 71-вата минута. Това бе неговият 126-и гол с националната фланелка. Аржентинецът предизвика еуфория сред препълнения стадион „Естадио Монументал“, а повече от 85 хиляди по трибуните скандираха неговото име.

краят една епоха лионел меси изигра последната среща аржентина
Снимка: БГНЕС
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Снимки БГНЕС

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