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Делото за катастрофата с АТВ: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда

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Снимка: БНТ
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Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син беше тежко ранен.

Очаква се пред Окръжния съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед.

Преди около месец съдът прие експертизите, установили употреба на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неизправност и че преди удара не е била използвана спирачка.

#Христина #Никола Бургазлиев #дело #Пловдив

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